السعودية اليوم / الجامعة العربية تؤكد أهمية برنامجها التدريبي المشترك مع الخارجية الأمريكية لتحليل النزاعات



القاهرة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المشترك لعام 2020 تحت عنوان: "تحليل النزاعات والوساطة في عمليات بناء السلام"، والذي نظمته الأمانة العامة للجامعة العربية بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومعهد الولايات المتحدة للسلام.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، بأن هذا البرنامج التدريبي يعقد في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012، واستمراراً للجهود المبذولة بين الجانبين في مجال التدريب.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المشترك عقدت خلال الفترة من 12 -16 يناير الجاري بالقاهرة، وشارك فيها 15 متدربا من كوادر الأمانة العامة للجامعة العربية، موضحًا أن أهمية البرنامج التدريبي تأتي لكونه يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين فيما يتعلق بتقييم المخاطر وتوفير فهم وإدراك أفضل بشأن محددات وعناصر حل النزاع، وتشجيع مشاركتهم في عمليات بناء السلام والوساطة، ومساعدتهم على التعامل مع الأزمات من منظور شامل.

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17:23ت م

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