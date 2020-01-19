شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عمل الشرقية يلتقي طلاب مركز هجر للرعاية النهارية والان نبدء بالتفاصيل

التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل اليوم طلاب مركز هجر للرعاية النهارية بالأحساء بمناسبة تحقيقهم المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية في بطولة الأولمبياد الخاص في لعبتي (البوتشي ، والبولينق)، بحضور المشرف العام على المركز الدكتور منصور بن حسين الجبران، ومساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، ورئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور خالد الجميعة، وعدد من معلمي المركز، وذلك في مقر فرع الوزارة.

وهنأ المقبل طلاب مركز هجر بهذه المناسبة لتحقيقهم المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية، مؤكداً حرص الفرع على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم.