شكرا لقرائتكم خبر عن " نقلي"يبحث الجهود المشتركة مع شيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وذلك في مقر المشيخة بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض المؤتمر الإسلامي العالمي الذي سيستضيفه الأزهر في نهاية شهر يناير الجاري، إضافة للجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.