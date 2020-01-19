شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يغير بناء الإسكان و يدشن مرحلة البناء الحديث ب ١٤ مليار والان نبدء بالتفاصيل

يواصل وزير الإسكان ماجد الحقيل الخطى عبر نقلة نوعية جديدة في تنفيذ مشاريع الإسكان معتمدا على أساليب البناء الحديثة.

واطلق الوزير الحقيل مبادرة"أساليب البناء الحديثة" للخروج من أساليب البناء التقليدية التي تمثل الجيل الأول لمواكبة دول العالم المتطورة في هذا المجال والتي تستخدم الجيل الثالث من أساليب البناء.

ووفقا لوزيرالاسكان الحقيل في لقاء تلفزيوني فإن المشاريع سيتم تنفيذها بنظام الأساليب الحديثة خلال العام الحالي ٢٠٢٠م في جميع مناطق المملكة تبلغ نسبتها ٥٠٪ من إجمالي المشاريع، حيث تم رصد مبلغ ١٤ مليار ريال لتنفيذ تلك المبادرة.

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وتتسم المشاريع الجديدة بجودة البناء وسرعة الإنجاز ، إلى جانب الأسعار المناسبة لتلك الوحدات السكنية ومقاومتها للظروف المناخية المختلفة.

و قدم أحدى المواطنين تجربة حية من داخل وحدة سكنية تم تشييدها باستخدام أساليب البناء الحديثة، واستعرض مكوناتها، ومميزاتها من ناحية العزل الحراري ، ومقاومة ظروف الرياح والأمطار، مبديا دهشته من جودتها وسرعة إنجازها.

وتأتي تلك النقلة في توطين أساليب البناء الحديثة استمرارا للنجاحات والإنجازات التي حققها الحقيل في الأعوام الماضية، حيث سجلت الإحصائيات من جهات محايدة أرقامًا غير مسبوقة في نسبة تملك المواطنين للمساكن ، استفادوا من حزمة من البرامج والمبادرات التي أطلقها وزير الإسكان في جميع مناطق المملكة.