شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التعاون مع نظيره القبرصي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.