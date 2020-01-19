شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة اليوم الأحد / حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لهذا العام ، بالتعاون وتضامنآ مع الحملة الوطنية لوزارة الصحة، تحت شعار - قطرتان بالفم تحمي طفلك من الإصابة بشلل الأطفال إدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ستوفر اللقاح في المواقع التالية : مركز العيادات الخارجية " عيادة الموظفين " عيادة جامعة الملك سعود للعلوم الصحية / فرع جدة والفئة المستهدفة الأطفال من ١ - ٥ سنوات تهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال / الوقاية من المرض وبالتعاون مع عيادة الموظفين وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية - فرع جدة وإدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح د.عاصم الصاعدي - المدير التنفيذي المشارك لإدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تأتي في إطار إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للتخلص من فيروس شلل الأطفال والوصول إلى عالم خال من هذا المرض، ويعتبر التحصين من أهم أهداف إستراتيجية منظمة الصحة ويمثل حجر الزاوية لنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه