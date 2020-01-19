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شكرا لقرائتكم الواتساب يعود للعمل بعد عطل مفاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الواتساب يعود للعمل بعد عطل مفاجئ
متابعات الخليج 365 - الرياض
عاد تطبيق الواتساب إلى العمل بعد ساعات من خلل مفاجئ تسبب في منع المستخدمين من إرسال أو استقبال الوسائط عبر التطبيق.
وكان مستخدمو واتساب أعلنوا قبل فترة عبر مواقع التواصل عن مشكلة تواجههم عند إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ما تسبب في صعود وسم الواتساب إلى الترند على موقع تويتر خلال أقل من ساعة.
ولم يصدر عن الشركة أي بيان حتى الآن يوضح أو يعتذر عن سبب تعطل الوصول إلى بعض خدمات الواتساب.
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