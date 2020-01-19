أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 19/1/2020 .. وعيار 21 يسجل 187.90 ريال

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مازالت تواصل ارتفاعها، حيث سجلت اليوم الأحد 19/1/2020 ارتفاع طفيف جدا في سعر الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة السعودي، وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود السعر العالمي لأوقية الذهب، وجاءت أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي:

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 19/1/2020

سجل الجرام عيار 24 نحو 187.90 ريال مقابل 50.09 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 172.25 ريال مقابل 45.91 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 164.42ريال مقابل 43.83 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 140.93ريال مقابل 37.57 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو 109.61 ريال مقابل 29.22 دولار.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 93.95 ريال مقابل 25.04 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.315 ريال مقابل 350.62 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 187.905 ريال مقابل 50.087 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.844 ريال مقابل 1.558 دولار.

من أبرز المؤثرات على سعر الذهب في السعودية سواء بالتراجع أو الانخفاض سعر الدولار ، فعندما يرتفع سعر الدولار يتسبب في انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية للذهب وتتراجع أسعار الذهب في السعودية والعكس صحيح.