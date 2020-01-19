شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام العروسة بطريقة مروعة أثناء حفل الزفاف واختطاف العريس.. والسبب صادم للجميع “شاهد“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة! (فيديو) وأخيرًا.. الكشف عن حجم ومصير ثروة السلطان قابوس بن سعيد المصنف ضمن أغنى 10ملوك وحكام في العالم..شاهد كم تبلغ وأين ستذهب؟

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