وزير العدل يحسم أمر قاضيين بسبب ضعف الكفاية العلمية والقضائية وعدم الانضباط في العمل وتكدس القضايا

كشفت مصادر عن صدور قرار من الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء خدمة قاضيين. ووفقا لما نشرته ” سبق ” فقد أوضحت المصادر أن قرار وزير العدل بشأن القاضيين جاء لعدة أسباب منها ضعف الكفاية العلمية والقضائية، وخلل في تسبيب أحكامهما، وتردي الإنتاجية، وعدم الانضباط في العمل؛ ما تسبّب في تكدُّس القضايا لديهما.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، يواصل جهوده في متابعة حُسن سير المحاكم وأداء كوادر العاملين فيها، وضمان التأكّد من قيام الدوائر القضائية بواجبها في تحقيق العدالة .

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