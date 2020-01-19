صافرات الإنذار تدوي بالدمام الأربعاء المقبل

تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الواحدة ظهراً. وأوضحت المديرية أنها ستنفذ تجارب مماثلة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في وقت لاحق؛ بهدف التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

يشار إلى أن الدفاع المدني نفذ في سبتمبر 2019 تجربة مماثلة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض، ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.

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