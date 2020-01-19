السعودية اليوم / أمانة الأحساء تصدر تقريرها حول عدد المذبوحات في المسالخ لعام 2019



الأحساء 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

أصدرت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة الخدمات تقريرًا إحصائيًا حول مذبوحات مسالخ الأمانة الثلاثة من الأنعام للعام 2019م، لخّص فيه إجمالي المذبوحات البالغة 448 ألفاً و130 رأساً من الأنعام (إبل ، بقر ، ضأن)، إلى جانب إتلاف 880 رأساً من الأنعام التي أثبتت الفحوص البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواءً إتلافاً كُلياً أو جزئياً.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة تسعى بصفة مستمرة إلى تطوير آليات وخطط عمل المسالخ وخاصةً فيما يتعلق بالتسلّم والتسليم للذبائح وترقيمها مع الأخذ في الاعتبار تقليل زمن الانتظار إلى أقل مدة ممكنة، والتأكيد على تهيئة صالات انتظار لقاصدي المسالخ ، إضافةً إلى تجهيز مركبات مطابقة لمواصفات صحة البيئة لنقل اللحوم وإيصال الذبائح إلى مواقعها بحالة سليمة في مدة زمنية وجيزة، إضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم .

وبيّن أن الأمانة خصصت (لجنة الذبح العشوائي) التي تُعنى بمتابعة الذبح العشوائي والمراقبة الميدانية الدورية بحيث تواصل هذه اللجنة أعمالها لمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

// انتهى //

16:45ت م

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