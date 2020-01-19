السعودية اليوم / جمعية الفم والأسنان الصحية تُدشن أعمالها وهويتها الجديدة.. يوم غد بالرياض



‏‎الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

تقيم الجمعية

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لصحة الفم والأسنان أسماء سعيد الزهراني إنه سيتم أثناء حفل التدشين عقد الجمعية العمومية لاستعراض الخطة الاستراتيجية والخطة المالية للجمعية، والتصويت على القرارات السنوية للخطة الاستراتيجية للسنة المالية 2020.

وأضافت أن الجمعية تخصصية غير ربحية يقوم على إدارتها نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الشباب في مجال صحة الفم والأسنان، وتستهدف شريحة كبيرة من المجتمع لاسيما شريحة الاستشاريين والأطباء والأخصائيين في طب الأسنان والصحة العامة وجميع التخصصات الطبية الأخرى، وتهتم بالمجالات البحثية ومجالات التثقيف الصحي بتوزيع نشاطها ليشمل جميع أنحاء المملكة حالياً ومنطقة الشرق الأوسط بالمستقبل.

‏‎وبينت أن الجمعية هي أول جمعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط تسعى لتمثيل ودعم العاملين بمجال صحة ورعاية الفم والأسنان، وتمكينهم من التطور العلمي والمهني من خلال عقد المؤتمرات وتقديم الندوات العلمية وورش العمل والبرامج التدريبية ودعم للأبحاث العلمية في مجال التخصص لتحسين جودة خدمات الأسنان الوقائية والصحة العامة في المجتمع من خلال ترسيخ وتعزيز دور صحة الفم والأسنان في منظومة الرعاية الصحية الأولية .

‏‎يذكر أنه صدر قرار إنشاء الجمعية في 20 مايو 2018 م من مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتستمد الجمعية أهدافها الاستراتيجية من رؤية المملكة 2030 حيث تسعى لتوفير المتطلبات المعنية بتحسين جودة الرعاية الصحية للفرد والمجتمع وتوفير الاحتياجات لتنمية طاقات الشباب ودعمهم.

// انتهى //

16:18ت م

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‏‎الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستقيم الجمعية السعودية لصحة الفم والأسنان التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مساء يوم غد حفل تدشين أعمالها وإطلاق هويتها الجديدة، ‏‎بحضور عدد كبير من المختصين والمهنيين في شتى المجالات الصحية، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لصحة الفم والأسنان أسماء سعيد الزهراني إنه سيتم أثناء حفل التدشين عقد الجمعية العمومية لاستعراض الخطة الاستراتيجية والخطة المالية للجمعية، والتصويت على القرارات السنوية للخطة الاستراتيجية للسنة المالية 2020.وأضافت أن الجمعية تخصصية غير ربحية يقوم على إدارتها نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الشباب في مجال صحة الفم والأسنان، وتستهدف شريحة كبيرة من المجتمع لاسيما شريحة الاستشاريين والأطباء والأخصائيين في طب الأسنان والصحة العامة وجميع التخصصات الطبية الأخرى، وتهتم بالمجالات البحثية ومجالات التثقيف الصحي بتوزيع نشاطها ليشمل جميع أنحاء المملكة حالياً ومنطقة الشرق الأوسط بالمستقبل.‏‎وبينت أن الجمعية هي أول جمعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط تسعى لتمثيل ودعم العاملين بمجال صحة ورعاية الفم والأسنان، وتمكينهم من التطور العلمي والمهني من خلال عقد المؤتمرات وتقديم الندوات العلمية وورش العمل والبرامج التدريبية ودعم للأبحاث العلمية في مجال التخصص لتحسين جودة خدمات الأسنان الوقائية والصحة العامة في المجتمع من خلال ترسيخ وتعزيز دور صحة الفم والأسنان في منظومة الرعاية الصحية الأولية .‏‎يذكر أنه صدر قرار إنشاء الجمعية في 20 مايو 2018 م من مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتستمد الجمعية أهدافها الاستراتيجية من رؤية المملكة 2030 حيث تسعى لتوفير المتطلبات المعنية بتحسين جودة الرعاية الصحية للفرد والمجتمع وتوفير الاحتياجات لتنمية طاقات الشباب ودعمهم.// انتهى //16:18ت م0153

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.