

المدينة المنورة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

أطلق مدير مرور محافظة الحناكية المقدم عتيق بن سعيد المطيري اليوم, أعمال الحملة التوعوية بالمحافظة تحت مسمى "إلتزام وأمان", والتي تساهم في تعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق.

وتستهدف الحملة التوعوية التي تستمر لأسبوعين, جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق, والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة تقوم بتنفيذها جميع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

16:06ت م

0151





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مرور محافظة الحناكية يُطلق الحملة التوعوية "التزام وأمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.