السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يطلع على خطوات اكتمال افتتاح مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة



بريدة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مركز القصيم العلمي في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, يرافقه مدير تعليم عنيزة خالد الحربي، وعضوا مركز القصيم العلمي حمد الزامل وأحمد الشبل وأعضاء اللجنة التأسيسية لمركز القصيم العلمي, للاطلاع على مراحل اكتمال إنشاء المركز والمقام بمحافظة عنيزة.

واستمع سموه من قبل عضو مركز القصيم العلمي أحمد بن عبدالله الشبل عن مراحل الاستعدادات لاكتمال إنشاء المركز على مساحة 47 ألف م2 ويحوي واحة الزامل للعلوم، ومركز محمد الشبيلي العلمي للوحدات العلمية, مبينا أن المركز يتضمن 10 وحدات علمية تشتمل على الفضاء والطيران والعلوم الحيوية والذكاء الاصطناعي والصناعات الكيميائية.

وأشار الشبل إلى أن المركز حصل على شهادة الاتحاد العلمي للمراكز العلمية astc ويعد الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الخطوات كافة لإنشاء مركز القصيم العلمي.

بدوره نوه سمو أمير منطقة القصيم بالاهتمام الكبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -احفظهم الله- بالتعليم وما ينمي مواهب وقدرات الشباب العلمية, مثنياً على ما يحتويه مركز القصيم العلمي من تخصصات ووحدات علمية متنوعة, مبيناً أن ما يحتويه المركز من علوم وحصوله على شهادة الاتحاد العالمي للمراكز العلمية يعكس فخراً واعتزازاً للوطن وأبنائه بشكل عام, وسيكون من أهم المراكز العلمية على مستوى الوطن -بإذن الله- .

وقدم سموه شكره لوزارة التعليم ممثلة بمعالي الدكتور حمد آل الشيخ ولأعضاء اللجنة التأسيسية على جهودهم ولجميع الداعمين لإنشاء المركز, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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16:04ت م

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