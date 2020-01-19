السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يتسلم تقرير البرنامج الرياضي لمركز الصم بالمنطقة



الباحة 24 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 19 يناير 2020م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أَمير منطقة الباحة ، تقرير البرنامج الرياضي لمركز الصم بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مركز الصم بمنطقة الباحة عبدالعزيز مسعود الزهراني، يرافقه أعضاء المركز.

واطلع سموه على تقرير البرنامج الرياضي الذي حقق لاعبي الباحة المركز الثاني في بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم المقامة بمدينة الرياض ، كما شارك مركز الصم مع المنتخب بعدد ٧ لاعبين في أربع مواسم في دول تركيا وإيطاليا والسويد والصين.

وثمن سمو أمير المنطقة الإنجازات الكبيرة التي حققها المركز ، مؤكداً أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تقدم دعما واهتماما لا محدود لهذه الفئة الغالية على الجميع.

وناقش الأمير حسام بن سعود خلال اللقاء مع رئيس وأعضاء المركز عدد من المواضيع المتعلقة بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمنطقة والعمل على دعمها.

وقدم سمو أمير منطقة الباحة دعماً مادياً للمركز نظير ما قام به من انجازات مثل من خلالها المنطقة خير تمثيل ، فيما تسلم سموه الرئاسة الفخرية للمركز.

من جهته أعرب رئيس مركز الصم بالباحة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمام سموّه بالمركز وعلى استقباله لهم.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.

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15:48ت م

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