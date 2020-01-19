السعودية اليوم / أكثر من 5 آلاف متقدمة لمدرسة تعليم القيادة بجامعة الطائف



الطائف 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

كشفت جامعة الطائف عن عدد المتقدمات للالتحاق بمدرسة "سيسد" لتعليم القيادة التابعة للجامعة الذي تجاوز خمسة آلاف متقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت فقط.

وتُعدّ مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة أول مدرسة مرخص لها من الإدارة العامة للمرور لتدريب النساء على قيادة السيارات في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي أن الجامعة أطلقت يوم الجمعة الموقع الإلكتروني للتسجيل في المدرسة ، وشهد إقبالاً كبيراً على التسجيل من الراغبات في تعلم قيادة المركبات، وأطلقت أيضاً حسابات للتواصل الاجتماعي للتعريف بخدمات المدرسة.

وبيّن الدكتور العتيبي أن مدرسة تعليم القيادة تقدم برامج للتعليم والتدريب على قيادة المركبة والتحكم بها قبل الخروج إلى الطريق، وتنتهي بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن، ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.

وبشأن مدة البرامج التدريبية أفاد أنه بالنسبة لحاملات الرخص منتهية الصلاحية فإن مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة توفر برنامجاً تدريبياً بحد أدنى ست ساعات تدريبية، فيما تقدم لمن لا تحمل أي نوع من رخص القيادة 30 ساعة تدريبية، إضافة إلى الاختبار النظري والعملي.

وأشار المتحدث الرسمي لجامعة الطائف إلى توفر جميع المرافق التعليمية والتدريبية بالمدرسة بحسب المعايير المهنية، وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، ومضمار التدريب الميداني.

كما أشار إلى توفر الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل: مكتب الاستقبال وصالة الانتظار، والربط الإلكتروني مع إدارة المرور، والعيادة الصحية، والكافتيريا، وخدمات التصوير.

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15:42ت م

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