السعودية اليوم / اكثر من 250 ألف طالب وطالبة ينتظمون بمدارس الطائف مع بدء الفصل الدراسي الثاني



الطائف 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

انتظم اليوم أكثر من (250) ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، على مقاعد الدراسة في أكثر من 1800مدرسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1440 / 1441هـ بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي وسط استعداد وجاهزية تامة من قبل مسئولي التعليم بالمحافظة.

وأكدت الإدارة في بيان لها جاهزية المدارس في البنين والبنات لاستقبال الطلبة واستكمال وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لتوزيعها على الطلبة للطلاب والطالبات مع أول حصة دراسية بما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة للفصل الثاني لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الابداع والتميز.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل، وحثت الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب.

وأشار تعليم الطائف إلى أنه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات إشرافية سيقوم بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وُجِدت، والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الإدارة العامة للتعليم.

// انتهى //

15:21ت م

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