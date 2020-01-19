السعودية اليوم / جمعية " المودة " تحصل على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل للعام 2019- 2020



جدة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

حصلت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة على شهادة أفضل بيئة عمل عن العام 2019-2020 بنسبة تقييم بلغت 94%، وذلك بناءً على نتائج الفحص الذي أجرته مؤسسة Great Place to work من خلال خمسة معايير ومؤشرات.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي, أن هذه الشهادة تأتي لجهود فريق العمل والسياسات والامتيازات التي تعتمدها الجمعية في علاقتها مع منسوبيها. وان الفحص الميداني والاستقصائي لهذه الشهادة تم في شهر ديسمبر من العام 2019 حيث شمل عدة محاور تتعلق ببيئة العمل، منها البيئة المكانية، وعلاقة الإدارة بالموظفين، والقيم الإنسانية كالعدل والمصداقية والاحترام والنزاهة، والتواصل، والمهارات، والفخر والاعتزاز بجهة العمل.

وأضاف السمنودي أنَّ المودة حصلت على نسبة 96% في قيمة المصداقية، و92% في قيمة الاحترام، و94% في قيمة العدل والإنصاف، و93% في قيمة العلاقات بين الموظفين. كما حصلت المودة على 93% في الحكمة، و87% في الالتزام والامتثال، وأنَّ الشهادة ليست هدف في حد ذاتها وإنما هي محفز لجمعية المودة لتقديم المزيد من النجاحات التي حققتها سابقًا ولا زالت, حيث حازت الجمعية على مجموعة من الجوائز في التميز المؤسسي محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأوضح أن الجمعية لديها أدلة إجرائية ولوائح ومن ضمنها إجراءات تحسين بيئة العمل تشمل كافة جوانب البيئة العملية بدايةً من التوظيف, حيث يتم تعريف الموظف الجديد بمهامه واطلاعه على دليل الموظف ولائحة الموارد البشرية ودليل العمليات والإجراءات وغيرها من الأدلة، وكذلك جانب الخدمات الصحية والاجتماعية لفريق العمل والمكافآت والتدريب والتأهيل المهني.

وأشار السمنودي إلى أن هذه الشهادة التي استحقتها المودة عن بيئة العمل قد أضافت إلى رصيدها من الجوائز والشهادات حيث حصلت المودة على 8 جوائز وشهادتين من جهات محلية وإقليمية وعالمية في التميز المؤسسي والاجتماعي والتقني، وهي شهادة التميز المؤسسي الأوروبي EFQM بالإضافة للشهادة الحالية وجائزة الملك خالد للتميز وجائزة مكة للتميز وجائزة جدة للإبداع وجائزة التميز في العمل الخيري وجائزة الشيخ خليفة للامتياز، وجائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة بمجلس دول التعاون الخليجي وجائزة رواد أعمال الشرق الأوسط عن فرع المسؤولية الاجتماعية، وجائزة التميز الرقمي.

يُذكر أنَّ المودة تقدم خدماتها للمستفيدين مدة 13 ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، وتقديم الاستشارات الهاتفية عبر مختصين ومختصات في الاستشارات عبر الرقم الموحد وعبر موقعها www.almawaddah.org.sa , وتستقبل الاستشارات الهاتفية على الرقم 920001421.

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15:06ت م

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