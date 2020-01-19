سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الأحد، في البنوك الحكومية والخاصة، لكن مستوى صرف العملة الخضراء تفاوت بشكل واضح بين البنوك.



وعلى شاشة البنك المركزي المصري، بقي متوسط سعر الدولار ثابتا عند 15.77 جنيه للشراء مقابل 15.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 7 مستويات مختلفة في البنوك، وجاء أقل سعر للدولار عند 15.76 جنيه وأعلى سعر عند 15.82 جنيه، بفارق 6 قروش كاملة.

وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا بنحو 4 قروش في تعاملات الأيام الماضية، وتزامن تراجع الدولار مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2020.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي عند 15.82 جنيه و15.92 جنيه.

وسجل الدولار سعرا أقل بقرش واحد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.81 جنيه للشراء مقابل 15.91 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار لدى بنك قناة السويس عند 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 15.80 جنيه للشراء و15.90 للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

وسجل سعر الدولار 15.77 جنيه للبيع مقابل 15.87 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

وتكرر السعر ذاته في بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي والمصرف المتحد والمصري الخليجي.

السعر المهيمن للدولار

وبصفته السعر الأكثر تكرار في البنوك؛ حيث إنه على شاشات 8 مصارف مختلفة هيمن مستوى 15.78 جنيه للشراء مقابل 15.88 جنيه للبيع في بنوك عودة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمشرق وميد بنك (مصر إيران) والبركة وبلوم وكريدي أجريكول والإسكندرية.

7 مستويات مختلفة لسعر الدولار

وسجل الدولار 15.79 للشراء و15.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني، وبذلك تكون البنوك قد سجلت 7 مستويات مختلفة لسعر الدولار.

أسعار اليورو والإسترليني

ووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.51 جنيه للشراء مقابل 17.71 جنيه للبيع، والإسترليني 20.56 جنيه للشراء مقابل 20.85 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 51.82 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.