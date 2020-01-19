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سهم أرامكو يغلق عند 34.35 ريال

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2020-01-19

سهم أرامكو يغلق عند 34.35 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم منخفضًا عند 34.35 ريال حيث تراجع بمقدار 0.25 ريال أو ما يعادل 0.72%.

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وكان سعر سهم أرامكو في الإغلاق السابق 34.60 في جلسة الخميس الماضي، وتم افتتاح التداول اليوم عند نفس السعر وظل السهم متماسكًا عند 36.40 لكنه تراجع في النهاية ليغلق على تراجع.

وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو اليوم 12,873 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 851 سهمًا، وكانت الكمية المتداولة من سهم أرامكو 10,953,252 سهمًا بقيمة 377,116,149.05 ريالات.

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