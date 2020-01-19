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توقعات الأرصاد حول حالة الطقس غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون السماء صحوًا بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة غدًا.
كما توقعت أن يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.
وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الخليج العربي.
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