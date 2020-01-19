تعرف سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

الأحد 19 يناير 2020

أستعرضت جريدة المال، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الأحد .



وسجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع ، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

وبلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال فى بنك البركة 4.19 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع

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كما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.18جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجى 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

وأظهر التقرير أن سعر الريال السعودى سجل فى بنك العربي الأفريقى 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وتراجع سعر الريال السعودى بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.