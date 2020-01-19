شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مستجدات القضايا مع دبلوماسى أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير ، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ .

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسكرتير أول بمكتب معاليه مهند البصراوي.