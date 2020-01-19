شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع الخارجية الفلندية القضايا المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كبير المستشارين لدى وزارة الخارجية الفنلندية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير روبيرتو تانزي - آلبي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.