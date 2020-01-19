شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
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