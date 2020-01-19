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2020-01-19 عربة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في ثلوث المنظر متابعات الخليج 365 - واس بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق لمدة أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

مما يذكر؛ أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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