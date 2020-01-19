واجهة عسير البحرية تستقطب أكثر من مليون زائر

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

استقطبت واجهة عسير البحرية بالحريضة منذ افتتاحها مع مطلع العام الجاري أكثر من مليون زائر.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بأن واجهة عسير البحرية قد حظيت باهتمام كبير ورعاية من قبل أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي نظرًا لأهمية هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم المشروعات التنموية والسياحية بالمنطقة.

وأضاف أن أمانة منطقة عسير قد سخرت كافة الإمكانات للواجهة البحرية التي تعد نقلة نوعيةً في المنطقة لتضيف بذلك معلمًا سياحيًا جديدًا مبينًا أنه قد تم دعم الواجهة بنحو 210 من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 30 آلية وذلك لضبط جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وأردف الحميدي أن الواجهة قد ساهمت في حدوث رواج اقتصادي وسياحي وترفيهي ضخم بالتزامن مع الفعاليات التي قدمتها هيئة الترفيه وهيئة الرياضة حيث حرصت على المشاركة بالعديد من الفعاليات التي أضافت لونًا من المرح والسعادة للزوار.

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وشاركت عدد من الجهات الحكومية الأخرى مثل حرس الحدود، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر، والدفاع المدني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة المخدرات بعدد من الفعاليات.

وفي ذات السياق طالب الدكتور وليد الحميدي بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية التي يتطلب من الجميع المحافظةَ عليها، وحمايتها من أي عبث، مؤكدًا أن مقدرات الوطن ملك لأبنائه والمحافظة عليها واجب وطني.

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