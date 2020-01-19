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2020-01-19 فيديو.. أمير عسير يزور إحدى المدارس ويتفقد انتظام الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها Advertisements قام الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، اليوم الأحد، وبالتزامن مع بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثاني بزيارة لإحدى مدارس عسير. والتقى أمير عسير بمدير المدرسة والمعلمين وزيارة لطلاب في الفصول؛ وذلك للاطمئنان على بداية الفصل الدراسي الثاني ومتابعة سير العمل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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