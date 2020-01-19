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شكرا لقرائتكم طريقة الإفصاح عن مخصص حافز في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة الإفصاح عن مخصص حافز في حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة إضافة مخصص حافز إلى بيانات الدخل في البرنامج التي يجب الإفصاح عنها.
وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار من أحد المواطنين : في حال وجود دخل من حافز لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز”.
وتتواصل عملية تحديث البيانات في حساب متابعات الخليج 365 حيث طلب البرنامج ممن لديه مستندات انتهت صلاحيتها المبادرة باستخراج مستندات جديدة وإرفاقها في البرنامج قبل يوم 25 يناير الجاري حتى لا يتوقف عنه الدعم في الدفعات التالية.
وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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