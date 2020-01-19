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أول تعليق من السفير تشن وي تشينغ على تدريس اللغة الصينية

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2020-01-19

أول تعليق من السفير تشن وي تشينغ على تدريس اللغة الصينية

متابعات الخليج 365 - الرياض

في أول تعليق له على بدء تدريس اللغة الصينية في بعض مدارس المملكة، قدم السفير الصيني لدى الشكر لوزارة التعليم على هذه الخطوة التي تأتي ضمن توثيق العلاقات بين البلدين.

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وقال السفير الصيني عبر تويتر: أهنئ على هذه الخطوة المهمة لتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز بإدراج اللغة الصينية على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية، أشكر وأقدر رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد بأن اللغة الصينية هي لغة المستقبل.

وأضاف: آمل أن يجيد الجيل الناشئ في المملكة اللغة الصينية ويعشق الثقافة الصينية، ويعانق مستقبلًا مشرفًا للبلدين الصديقين، كما أشكر وزارة التعليم على الجهود المبذولة، وستكون الصين شريكًا وثيقًا للمملكة في هذه المسيرة التي تعزز العلاقات المتينة بيننا.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنه سيتم تدريس اللغة الصينية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات.

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