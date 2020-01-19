اللواء اليحيى لمديري الجوازات: خدمة المواطن والمقيم وسرعة الإنجاز

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - واس

عقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مديري جوازات المناطق، ومديري الإدارات بالمديرية العامة للجوازات، بحضور نائب مدير عام الجوازات، والمساعدين، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالمديرية العامة للجوازات.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات، ومناقشة آلية العمل، والوقوف على أهم المعوقات التي تعترضها، وسبل معالجتها، كما تناول اللقاء العديد من المقترحات لتطوير العمل، وضمان سرعة إنجاز وتنفيذ إجراءاته، إلى جانب استعراض ما تم تنفيذه من خطط وبرامج.

وأكد اللواء اليحيى خلال الاجتماع ضرورة متابعة كل ما يستجد في مجال العمل، والإشراف المباشر لتذليل جميع الصعوبات، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها، وتحقيق ما يتطلع إليه متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر في المرحلة المقبلة.

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