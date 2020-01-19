شكرا لقرائتكم خبر عن زجاجات خمر وإيحاءات جنسية ونساء عارية بمعرض كويتي والسلطات تتحرك.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار معرض فني تشكيلي أقيم في الكويت قبل أيام جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما احتوته اللوحات المعروضة من مشاهد وايحاءات جنسية وزجاجات خمر ونساء عارية، إضافة إلى وجود دمى ترتدي العباءة السوداء والنقاب“.

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زجاجات خمر وإيحاءات جنسية ونساء عارية بمعرض كويتي والسلطات تتحرك.. شاهد



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وتداول النشطاء مقتطفات من اللوحات المعروضة،وذكر النشطاء أن المعرض للفنانة التشكيلية شروق أمين، وافتتح مؤخراً قبل أن يتم إغلاقه لوجود لوحات غير لائقة للعرض، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المختصة حول المعرض حتى الآن.

وشروق أمين كاتبة كويتية، ولدت في أواخر ستينيات القرن الماضي، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت، وشهادة دكتوراه في المزج بين القصيدة واللوحة، وعُرفت بجرأتها وإثارتها للجدل في لوحاتها التي سبق أن تم حظر بعضها في سنوات سابقة وإغلاق أحد معارضها بسبب الجرأة في العرض.



ونشر اللواء المتقاعد حمد السريع مقطعاً مصوراً من المعرض المثير للجدل، ليؤكد أنه ”تم إغلاقه من قبل وزارة الداخلية“، متسائلاً في الوقت نفسه ”عن السماح منذ البداية بإقامة هذا المعرض من قبل مجلس الثقافة والفنون والآداب“.