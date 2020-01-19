السعودية تبدأ بتدريس اللغة الصينية في مدارسها

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في عدد من المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إن الوزارة ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في عدد من مدارس المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، عن تفاصيل الخطوة الجديدة قائلة: "تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات"

واتفقت السعودية والصين، في فبراير 2019 على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.