فيديو.. نائب أمير مكة: الأمير محمد بن سلمان رجل الأفعال لا الأقوال

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، أن المملكة تعبر الآن مرحلة مهمة من تاريخها، تتمثل في تطبيق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي “عهدنا به أنه رجل الأفعال لا الأقوال”.
وقال إن عماد هذه الرؤية الرئيسي شبان وشابات الوطن، لتطوير برامجها وأهدافها، مبيناً أن الجميع كلًّا في مجال عمله يخدمون هذا الوطن، وأن ما تحقق حتى الآن هو بفءضل الله وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأبان خلال حديثه أمس السبت في منتدى “حوار المسؤولية” بجدة، بحضور عدد من الإعلاميين، أن منطقة مكة استشرافاً من رؤية 2030 وضعت استراتيجيتها التي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، واطلاع القطاع الخاص عليها، واعتمادها في منتصف العام الجاري.
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