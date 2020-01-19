صورة نادرة للملك فهد خلال قيادته سيارته الخاصة بصحبة الشيخ جابر الأحمد

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز وهو يقود سيارته في المخيم الملكي بحفر الباطن بصحبة أمير دولة الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمهما الله. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م)، الملك فهد داخل سيارته الشخصية في المخيم الملكي بحفر الباطن وبجواره الشيخ جابر الأحمد الصباح.

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