السعودية اليوم / أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يستأنفون دراسة الفصل الثاني بجامعة الملك خالد



أبهـا 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

استأنف أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالد دراستهم للفصل الدراسي الثاني في مختلف المراحل والكليات والفروع التابعة لها، اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي 1441هـ.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، جاهزية انطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني، واستئناف الجامعة دراسة الفصل الثاني بعد انتهائها من جميع العمليات الأكاديمية المتعلقة بالطلاب والطالبات وإجراءات التحويل الداخلي والخارجي لجميع التخصصات والمراحل في الجامعة.

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13:54ت م

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