السعودية اليوم / 4433 متقدمًا ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد



أبهـا 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

استقبلت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد 4433 طلباً عبر البوابة الإلكترونية للقبول, للالتحاق ببرامج الدراسات العليا غير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي المقبل 1442هـ.

وشملت الطلبات 1800 متقدم يمثلون ما نسبته 41 % من العدد الإجمالي، و2633 متقدمة بنسبة 59 % من إجمالي العدد، كما بلغ عدد متقدمي الماجستير ما مجموعه 3544، بينما بلغ عدد المتقدمين في الدكتوراه 889 متقدماً.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أنه سيعلن في مطلع شهر شعبان القادم القبول الخاص ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم (دبلومات، ماجستير، دكتوراه)، في تخصصات متنوعة أكاديمية وتنفيذية ومهنية، في عدد من كليات الجامعة تشمل الشريعة، والتربية، والأعمال، وعلوم الحاسب الآلي، والهندسة، والعلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

// انتهى //

13:52ت م

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