السعودية اليوم / وزير الداخلية السوداني يلتقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



الخرطوم 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

التقى وزير الداخلية السوداني الفريق الطريفي إدريس دفع الله بمكتبه اليوم، معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الذى يزور الخرطوم حاليًا، مقدمًا الدعوة للفريق الطريفي لحضور مؤتمر وزراء الداخلية العرب في دورة لنعقاده الجديدة للعام 2020م الذي سيترأسه السودان.

وأكد وزير الداخلية السوداني خلال اللقاء، لستمرار تنمية وتوثيق التعاون المثمر والبناء وتنسيق الجهود مع الدول العربية في المجالات الأمنية كلفة خلال الفترة المقبلة عبر مجلس وزراء الداخلية العرب.

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13:49ت م

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