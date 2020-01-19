السعودية اليوم / تعليم حفر الباطن يستقبل أكثر من 104 آلاف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني



حفر الباطن 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

استقبلت مدارس حفر الباطن اليوم أكثر من 104 آلاف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام 1441هـ، فيما يزيد على 567 مدرسة (بنين وبنات) يمثلون المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وكانت إدارة تعليم حفر الباطن قد استعدت لبداية الفصل الدراسي منذ وقت مبكر، حيث تم توزيع الأدوار الرقابية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة بجميع مدارس المحافظة، كما تمت صيانة المدارس، والتأكيد على متعهد المقصف بتوفير الإفطار الصباحي، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول، وكذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

يذكر أن مدارس المحافظة تباشر عملها بالتوقيت الشتوي المعمول به قبل الإجازة، حيث يكون الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين والبنات) عند تمام الساعة 15 .7 وتبدأ الحصة الأولى 7.30 .

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13:48ت م

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