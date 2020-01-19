السعودية اليوم / 5 آلاف طالب ينتظمون على مقاعد الدراسة في الكلية التقنية بالأحساء



الأحساء 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

استقبلت الكلية التقنية بالأحساء، اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 1441هـ 5 آلاف طالب في مختلف التخصصات المهنية والتدريبية.

وهنّأ عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، طلبة الكلية بالرجوع لمقاعد الدراسة والتدريب، حاثهم في الوقت نفسه على بذل الجد والاجتهاد في التدريب، مؤكداً أن جميع منسوبي الكلية يعملون على تقديم أفضل الخدمات لهم، مبيناً أهمية الالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجهه المتدرب في حياته التدريبية.

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13:33ت م

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