السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يسلم 4.5 ملايين كتاب مدرسي



مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عن إنجاز عملية تسليم الكتب للطلاب والطالبات بنسبة 100%، حيث تم تسليم 4.5 ملايين كتاب مدرسي .

وثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة الجهود التي بذلت في سبيل ضمان جاهزية المدارس والبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني .

وبين أن عملية ترحيل الكتب للمدارس سارت وفق ما خُطط لها بمتابعة واهتمام من جميع القيادات التعليمية في المنطقة وإدارة المستودعات للعمل على إيصال المقررات للمدارس قبل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بوقت كافٍ .

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13:33ت م

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