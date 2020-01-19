

الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

عقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مديري جوازات المناطق، ومديري الإدارات بالمديرية العامة للجوازات، بحضور نائب مدير عام الجوازات، والمساعدين، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالمديرية العامة للجوازات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات، ومناقشة آلية العمل، والوقوف على أهم المعوقات التي تعترضها، وسبل معالجتها، كما تناول اللقاء العديد من المقترحات لتطوير العمل، وضمان سرعة إنجاز وتنفيذ إجراءاته، إلى جانب استعراض ما تم تنفيذه من خطط وبرامج.

وأكد اللواء اليحيى خلال الاجتماع ضرورة متابعة كل ما يستجد في مجال العمل، والإشراف المباشر لتذليل جميع الصعوبات، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن والمقيم والزائر في المرحلة المقبلة.

// انتهى //

13:21ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يجتمع بمديري جوازات المناطق ويؤكد خدمة المواطن والمقيم وسرعة الإنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.