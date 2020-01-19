

حائل 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

انتظم أكثر من ١٦٠ ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والأهلي في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم في مقاعد الدراسة، وذلك في أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

ووقف مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري ميدانياً على عدد من المدارس بهدف الاطلاع على مدى الجاهزية الفعلية للمدارس وتفعيل الانضباط المدرسي، وكذلك التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس.

كما زار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية المكلف بدر نشاء ومديرة الإشراف التربوي " بنات " نوال الحربي عدداً من المدارس بهدف التأكد من انتظام سير العملية التعليمية وانضباط الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي .

// انتهـى //

13:09ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من ١٦٠ ألف طالب وطالبة بتعليم حائل ينتظمون في أول يوم دراسي للفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.