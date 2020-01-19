شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض» تحصل على شهادة الاستحقاق الأممية للمدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

تسلمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض شهادة الاستحقاق للتنفيذ الناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة الممنوحة لمدينة الرياض من لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية المستدامة (U4SSC) .

وجاء الاختيار إثر مشاركة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في المشروع خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد مؤخراً بمدينة فالنسيا بإسبانيا، حيث تم منح مدينة الرياض الشهادة بوصفها من المدن العالمية التي تقدم إسهامات تساعد على تحقيق الاستدامة والذكاء وتستطيع أن تقيس التقدم نحو الانتقال إلى مدينة ذكية مستدامة بما يسهم في سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أنها مؤهلة بالمشاركة مع المدن الحاصلة على شهادة الاستحقاق بأن تكون أحد المؤسسين لوضع مقياس عالمي للمدن الذكية المستدامة .

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ومنحت مدينة الرياض هذه الشهادة ضمن خمس مدن منحتها اللجنة هي " موسكو، دبي، فالنسيا، اليسوند " من بين 100 مدينة على مستوى العالم شاركت في المشروع ، بناءً على توصية من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT).

وتسلم الجائزة مدير إدارة البحوث والدراسات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلطان.

وأقرت لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية خطة العمل حتى عام 2025 بمشاركة المدن الخمس المؤهلة , ومن أبرز عناصرها: تطوير مقياس المدن الذكية المستدامة (Smart Sustainable Cities index ) من المتوقع تطبيقه في نهاية عام 2019 .