شكرا لقرائتكم البيئة ترفع حظر استيراد المواشي الحية من إسبانيا وألبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-19 البيئة ترفع حظر استيراد المواشي الحية من إسبانيا وألبانيا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من دولتي اسبانيا وألبانيا. وأوضحت الوزارة أن رفع الحظر يأتي بناء على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي اسبانيا وألبانيا، بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، وكذلك التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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