شكرا لقرائتكم فيديو.. انطلاق الفصل الثاني بمدارس أحد رفيدة وفرحة بتقديم الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-19 فيديو.. انطلاق الفصل الثاني بمدارس أحد رفيدة وفرحة بتقديم الاختبارات يبلغ عددهم أكثر من 23137 طالباً وطالبة متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحد رفيدة انطلقت صباح هذا اليوم الأحد بداية دراسة الفصل الثاني لعام 1441هـ لطلاب وطالبات مدارس محافظة أحد رفيدة، والبالغ عددهم أكثر من 23137 طالباً وطالبة في جميع المراحل الثلاث. Advertisements وقدم كل من قادة المدارس والكوادر التعليمية من الجنسين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حفظهم الله، على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة والسعادة لكافة أفراد الشعب بتقديم الاختبارات لتحقيق مصالح الطلاب والعملية التعليمية والتربوية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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