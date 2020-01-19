خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية جمهورية قبرص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص، نيكوس كريستودوليديس.
ونقل في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، فيما حمله الملك تحياته له.
وقد بحثت خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى السعودية ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.
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