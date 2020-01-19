شكرا لقرائتكم خبر عن «عوداً حميداً» يتصدر تويتر تفاؤلاً بـ«عودة المدارس» والان نبدء بالتفاصيل

• وزير التعليم: متفائل بجهودكم في بداية الفصل الثاني لتحقيق طموح قيادتكم

تزامناً مع عودة الطلاب إلى مدارسهم اليوم بعد إجازة دامت 14 يوم، تصدر هاشتاق “عوداً حميداً ”، قائمة الأكثر تداولاً، على موقع "تويتر"، حيث تفاعل، جهات حكومية ورواد الموقع، وأعرب الكثير عن سعادته بالعودة إلى المدارس.

كما شاركت قطاعات التعليم في جميع أنحاء المملكة بالصور لبداية اليوم الدراسي الأول في هذا الفصل، متمنين أن يكون فصلاً دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد والتميز والإبداع.

فيما تصدر أيضا هشتاق " وزير التعليم في الصورة " قائمة أكثر الهاشتاقات تداولاً بمعدل 14 ألف تغريدة، وذلك بعد مشاركة وزير التعليم د. حمد محمد آل الشيخ ، في تغريدة وجه فيها قائلا " أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين، ومنسوبي التعليم.. اليوم بداية الفصل لثاني"

كما أكد فيها على الانضباط المدرسي ؛لتحقيق نواتج تعلم أفضل ، واختتم فيها قائلا " متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم، ورؤية وطنكم، والمضيّ نحو مستقبل أحلامكم بثقة ونجاح"

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وتضمنت تغريدته فيديو تخلل فيه زياراته العديدة للمدارس.

وانتظم في مدارس التعليم العام في المملكة صباح اليوم؛ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت وزارة التعليم عن اكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام 516 ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

وتشير إحصاءات التعليم إلى تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى؛ بنسبة 100%، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام تأمين (6600) حقيبة رياضيات موزعة على إدارات التعليم؛ للاستفادة منها عملياً لتدريس المادة، إضافة إلى تركيب مختبرات العلوم للمدارس والتأكد من جاهزيتها.