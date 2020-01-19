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خادم الحرمين يستعرض القضايا الإقليمية مع وزير خارجية قبرص

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس.

ونقل وزير خارجية قبرص في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.

وقد جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.

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