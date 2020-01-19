- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض القضايا الإقليمية مع وزير خارجية قبرص والان نبدء بالتفاصيل
ونقل وزير خارجية قبرص في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.
وقد جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يستعرض القضايا الإقليمية مع وزير خارجية قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.